Salvate le sale indipendenti dal Covid-19

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 25 aprile 2020) Il mondo dello spettacolo e in particolare quello del cinema è uno degli ambiti che più sta subendo le conseguenze della pandemia, in Giappone come nel resto del mondo. Dalle grandi catene di cinema alle, al momento chiuse, dalle produzioni cinematografiche sospese, ai palinsesti televisivi che stanno annaspando e via via esaurendo i contenuti. A questo si aggiunga il fatto che, dopo la morte per conseguenze legate al virus, del famoso comico Ken Shimura lo scorso mese, il … Continua L'articololedal-19 proviene da il manifesto.