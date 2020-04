Roberta Di Padua Instagram | “in mutande” sul balcone suscita clamore | «Sensualità da

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 24 aprile 2020) Senza filtri, offuscata solo da pensieri e riflessioni,Diregala aduno scatto da piena quarantena. Perfettamente a proprio agio suldi casa, la dama del trono Over di Uomini e Donne – tra le più amate dal parterre maschile e dal pubblico –però un po’ di. Non mancano, infatti, tra i commenti di quanti riversano pensieri e complimenti tra gli scatti social, sonori rimproveri.Di, in t-shirt suldivide l’opinione social La didascalia recita così: “Siamo così abituati a persone superficiali, che davanti ad una persona onesta ci chiediamo dove stia la fregatura”. Nello scatto in questione per qualcuno non c’è dubbio. La fregatura sta nel fatto che la donna ritratta nella foto non sia lei. “Troppo magra”, dicono alcune ...