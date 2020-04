Reja ricorda | Dopo l' Albinoleffe cambiai modulo | fu un peccato lasciare fuori giocatori

(Di venerdì 24 aprile 2020) Edy, ex allenatore del Napoli e attuale ct dell'Albania, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "In Albania è tutto fermo, il calcio non riprende.

Ultime Notizie dalla rete : Reja ricorda

Tutto Napoli

Edy Reja, ex allenatore del Napoli e attuale ct dell'Albania, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "In Albania è tutto fermo, il calcio non riprende. Lo hanno fatto in ...Reja: «Mi portava sempre i cannoli»” 07:54Repubblica ... Regione e Comune faranno di tutto per agevolare l’iter. I nostri tifosi…» 18:27Mirri ricorda Renzo Barbera: «Per me Renzo è IL Presidente!