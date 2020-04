"Ma i 67enni non erano dei giovanotti?". Virus, Salvini sfrutta la follia di governo per massacrare (ancora) Elsa Fornero (Di venerdì 24 aprile 2020) Miracoli da coronaVirus. Che succede? Presto detto: si ipotizza di tenere i più anziani chiusi e tappati in casa. Magari gli over-60, considerati più esposti al contagio. Una circostanza stigmatizzata da Matteo Salvini, che ne ha colto un controsenso per andare poi a colpire Elsa Fornero. Commentando la possibilità del lockdown-extra per i più anziani, ospite di Agorà su Rai 3, il leader della Lega ha affermato: "Spero nel rispetto delle norme di sicurezza si possa riavviare, ricostruire un'Italia normale il prima possibile. Ci hanno spiegato fino a tre mesi fa che i 67enni reano dei giovanotti, perché in base alla legge Fornero potevano andare a lavorare fino a 67 anni, e adesso scopriamo che invece sono a rischio...". Già, un discreto controsenso. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 aprile 2020) Miracoli da corona. Che succede? Presto detto: si ipotizza di tenere i più anziani chiusi e tappati in casa. Magari gli over-60, considerati più esposti al contagio. Una circostanza stigmatizzata da Matteo, che ne ha colto un controsenso per andare poi a colpire Elsa Fornero. Commentando la possibilità del lockdown-extra per i più anziani, ospite di Agorà su Rai 3, il leader della Lega ha affermato: "Spero nel rispetto delle norme di sicurezza si possa riavviare, ricostruire un'Italia normale il prima possibile. Ci hanno spiegato fino a tre mesi fa che ireano dei, perché in base alla legge Fornero potevano andare a lavorare fino a 67 anni, e adesso scopriamo che invece sono a rischio...". Già, un discreto controsenso.

