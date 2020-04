L’epidemia non fa sconti neppure al Def. Pil giù dell’8% e deficit al 155%. La bozza da incubo sull’andamento del Paese nel 2020. Ma l’anno prossimo avremo una crescita al 4,7% (Di venerdì 24 aprile 2020) Per il 2020 previsione di un deficit che schizza al 10,4% del Pil, compreso l’extra-deficit fino a 55 miliardi che il Parlamento voterà la prossima settimana e che servirà a finanziare le nuove misure anti-virus. Un rapporto debito-Pil in salita al 155,7%, un crollo del Pil a -8%. “Nel mese di marzo l’attività economica – si legge in una bozza del Def – ha subito una caduta senza precedenti nella storia del periodo postbellico”. Ma per il 2021 ci sarebbe un recupero della crescita al 4,7%. Anche se il governo mette le mani davanti. Non si esclude che “potrebbe verificarsi una recrudescenza dell’epidemia. Quest’ultima, a sua volta, renderebbe necessarie nuove chiusure delle attività produttive e restrizioni ai movimenti dei cittadini. Con una nuova caduta della produzione, il calo del Pil annuale nel 2020 ... Leggi su lanotiziagiornale Estate con l’epidemia in casa - ecco cosa non potremo più fare

Oms - attenzione : “Fine del lockdown non vuol dire che siamo fuori dall’epidemia”…

Coronavirus : il Portogallo riesce a contenere l’epidemia ma “non si tornerà alla normalità finché non ci sarà un vaccino” (Di venerdì 24 aprile 2020) Per il 2020 previsione di unche schizza al 10,4% del Pil, compreso l’extra-fino a 55 miliardi che il Parlamento voterà la prossima settimana e che servirà a finanziare le nuove misure anti-virus. Un rapporto debito-Pil in salita al 155,7%, un crollo del Pil a -8%. “Nel mese di marzo l’attività economica – si legge in unadel Def – ha subito una caduta senza precedenti nella storia del periodo postbellico”. Ma per il 2021 ci sarebbe un recupero della crescita al 4,7%. Anche se il governo mette le mani davanti. Non si esclude che “potrebbe verificarsi una recrudescenza dell’epidemia. Quest’ultima, a sua volta, renderebbe necessarie nuove chiusure delle attività produttive e restrizioni ai movimenti dei cittadini. Con una nuova caduta della produzione, il calo del Pil annuale nel 2020 ...

Agenzia_Ansa : Rebecca ha vinto la sua battaglia, sarà operata in Germania. Subirà un delicato intervento che non poteva essere ef… - NicolaPorro : L’applicazione serviva molto prima come controllo e contrasto dell’epidemia individuando i positivi al Covid-19. Or… - fattoquotidiano : Sulla pandemia si è scatenata una tsunami di informazioni false, manipolate e omissive spesso diffuse ad arte. Il f… - lutherblister : @lasorelladikarl @AndreaB25170555 Ah quindi è il possesso dell'azienda che crea magicamente le competenze, non lo s… - GradCarre : RT @MassimoMainard1: L’ultimo mese è stato denso di appelli ad abbandonare le “ideologie ecologiste” in nome del rilancio della crescita ec… -

Ultime Notizie dalla rete : L’epidemia non Coronavirus, un tagliando rosa a Wuhan, la «guerra» in città non è finita Corriere della Sera