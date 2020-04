Le aziende riaprono, e fanno i conti con i nuovi protocolli di sicurezza (Di venerdì 24 aprile 2020) Come cambia la sicurezza all’interno delle fabbriche dopo il lockdown? Da settimane le aziende corrono e cercano di riorganizzarsi. Prima di comitati e task force, nel caos di protocolli e ipotesi. Con un governo che è sembrato in ritardo sulla preparazione di una fase due sempre più vicina, gli imprenditori si sono mossi in ordine sparso, spesso in solitudine. Il mondo nuovo è fatto di spazi di lavoro distanziati, termoscanner, mascherine e tamponi. «Non possiamo più perdere tempo». Massimo Cecchini è amministratore delegato della Str Automotive, azienda di 300 dipendenti che produce componentistica auto, tra gli altri, per Ferrari e Maserati. La sua azienda è a Pesaro, una delle province italiane più colpite dal virus. Cecchini ha speso 18 mila euro per fare i test sierologici ai lavoratori in vista della ... Leggi su linkiesta Coronavirus - ultime notizie – Diminuiscono i contagi e i decessi in Italia. Prove di ripartenza : riaprono alcune aziende. Conte : «Italia lasciata sola - apprezzo scuse Ue»

Coronavirus - Rossi attacca le prefetture : «Riaprono molte aziende senza sicurezza»

Il piccolo Saverio scrive a Mattarella : «Perché riaprono le aziende e le scuole no?» (Di venerdì 24 aprile 2020) Come cambia laall’interno delle fabbriche dopo il lockdown? Da settimane lecorrono e cercano di riorganizzarsi. Prima di comitati e task force, nel caos die ipotesi. Con un governo che è sembrato in ritardo sulla preparazione di una fase due sempre più vicina, gli imprenditori si sono mossi in ordine sparso, spesso in solitudine. Il mondo nuovo è fatto di spazi di lavoro distanziati, termoscanner, mascherine e tamponi. «Non possiamo più perdere tempo». Massimo Cecchini è amministratore delegato della Str Automotive, azienda di 300 dipendenti che produce componentistica auto, tra gli altri, per Ferrari e Maserati. La sua azienda è a Pesaro, una delle province italiane più colpite dal virus. Cecchini ha speso 18 mila euro per fare i test sierologici ai lavoratori in vista della ...

dellorco85 : In Spagna ???? hanno già riaperto varie aziende non essenziali. In Germania ???? riaprono negozi fino a 800 mq il 20 ap… - agorarai : 'Enorme problema aziende che riaprono, anche senza permesso dei prefetti. Non solo piccole aziende, ma anche multin… - infoitinterno : Via le limitazioni della Regione per Piacenza, dal 23 riaprono (parzialmente) le aziende ancora in stop - Tino44588447 : RT @AlessandroFagio: Si riaprono le aziende ed era ora ma ho una domanda. Ci avete rinchiuso in casa x 2 mesi e avete avuto tanto tempo per… - Paroledipaola : RT @AlessandroFagio: Si riaprono le aziende ed era ora ma ho una domanda. Ci avete rinchiuso in casa x 2 mesi e avete avuto tanto tempo per… -

Ultime Notizie dalla rete : aziende riaprono Le aziende riaprono, e fanno i conti con i nuovi protocolli di sicurezza Linkiesta.it Il sindacato gli infermieri: “Sospetti contagiati chiamati in servizio senza quarantena”

Anche i rappresentanti sindacali unitari dell’Asl intervengono duramente sulla sicurezza degli operatori: «Per l’azienda sanitaria e la Regione questo fattore è opzionale ... «L’Asl - dicono - pare ...

Covid-19, le librerie e la "fase 2"

I libri sono un bene primario, ma anche alcuni addetti ai lavori sono contrari a riaprire o scettici sulla fruibilità di una libreria come fosse una farmacia, senza girare tra banconi e scaffali. Nel ...

Anche i rappresentanti sindacali unitari dell’Asl intervengono duramente sulla sicurezza degli operatori: «Per l’azienda sanitaria e la Regione questo fattore è opzionale ... «L’Asl - dicono - pare ...I libri sono un bene primario, ma anche alcuni addetti ai lavori sono contrari a riaprire o scettici sulla fruibilità di una libreria come fosse una farmacia, senza girare tra banconi e scaffali. Nel ...