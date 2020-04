Lazio | Parolo | «Il sogno Scudetto ci deve trascinare»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 24 aprile 2020) Il centrocampista dellaha parlato del campionato finora disputato dalla formazione biancoceleste Marcoè intervenuto sulle frequenze diStyle Radio per raccontare le sensazioni sulla Serie A: «Ad Auronzo ero convinto che avremmo fatto bene. Tutto ha caratterizzato la stagione per qualcosa di straordinario. Quando lotti per qualcosa di concreto (un trofeo) è diverso rispetto ad un obiettivo ideale (l’accesso in Champions). Questotrascinarci. Due step sono stati fatti rispetto alle stagioni passate: la costruzione da dietro e la fase di non possesso. Queste cose ci hanno aiutato a migliorare ed è anche il bello di un gruppo solido». «Lavorare e vedere i video ci ha aiutato per essere una delle migliori difese del campionato, oltre ad avere i singoli molto forti. La Juve degli anni passati non faceva un ...