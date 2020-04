"Kim Jong-un morto". E Trump attacca la Cnn

(Di venerdì 24 aprile 2020) "Kim-un èper arresto cardiaco". Secondo fonti provenienti da Pechino e Mosca il dittatore nordcoreano, dopo una delicata operazione chirurgica, sarebbe deceduto per arresto cardiaco. Ma la notizia, che fa il giro del mondo, non viene confermata e il giallo sulle condizioni di salute di K

SkyTG24 : Kim Jong-un, mistero sulla sorte del leader nordcoreano - Corriere : Kim Jong-un «in gravi condizioni» dopo un intervento - Corriere : Kim Jong-un «in gravi condizioni» dopo un intervento - LeoWolf1992 : RT @tempoweb: Mistero Nord Corea '#KimJongUn morto'E #Trump attacca la Cnn - codeghino10 : RT @tempoweb: Mistero Nord Corea '#KimJongUn morto'E #Trump attacca la Cnn -

Ultime Notizie dalla rete : Kim Jong

"Ritengo che le indiscrezioni sullo stato di salute di Kim Jong-un siano incorrette". Ad affermarlo è il presidente americano Donald Trump, che puntando il dito contro la Cnn, da cui non ha accettato ..."Kim Jong-un è morto per arresto cardiaco". Secondo fonti provenienti da Pechino e Mosca il dittatore nordcoreano, dopo una delicata operazione chirurgica, sarebbe deceduto per arresto cardiaco. Ma la ...