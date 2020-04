Iannone ha una nuova fiamma: la Buccino viola la quarantena e scappa da lui - (Di venerdì 24 aprile 2020) Francesca Galici Andrea Iannone e Cristina Buccino sembra siano molto vicini nell'ultimo periodo: dopo uno scambio di like, ecco le foto che lo proverebbero, dove la Buccino sarebbe proprio a casa del motociclista a Lugano La rottura tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis è ancora molto fresca. L'ufficialità della separazione di una delle coppie più amate dell'ultimo anno è arrivata poco dopo l'inizio del lockdown del Paese, quando Giulia De Lellis ha confermato di essere tornata a casa dei suoi a Pomezia per trascorrere la quarantena. Una circostanza, questa, che ha fatto mormorare i fan. Giulia De Lellis ha milioni di follower su Instagram, che non hanno perso tempo a cercare ogni dettaglio per capire cosa stesse succedento, finché non hanno capito che la loro beniamina si trovava in casa con il suo ex fidanzato Andrea Damante. Il pilota ... Leggi su ilgiornale Andrea Iannone ha dimenticato Giulia De Lellis accanto a una famosa influencer (ed ex naufraga de ‘L’Isola dei Famosi’)?

