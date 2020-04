Giro d’Italia | tutti i podi azzurri nel decennio dal 2010 al 2019 Dai trionfi di Basso e

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 aprile 2020) Undid’Italia. In attesa di scoprire se si riuscirà a correre la Corsa Rosa nel 2020, già ufficialmente rimandata, andiamo a riviverearrivati negli ultimi anni:coloro che sono riusciti a far esplodere il pubblico tricolore sulle strade del. NelIvansi è esaltato, trovando quella vittoria che gli serviva assolutamente per far tornare i tifosi dalla propria parte dopo la faccenda legata al doping e all’Operacion Puerto. Il varesino, in maglia Liquigas, ha distrutto la concorrenza: ultimo ad arrendersi un coraggioso David Arroyo, che ha sfruttato l’ormai nota fuga bidone de L’Aquila. Terza piazza per un giovane e rampante Vincenzo Nibali. Proprio lo Squalo è stato il protagonista di questi dieci anni di ciclismo italiano. Prima Liquigas, poi Astana ed infine Bahrain-Merida: sono ...