Doctor Strange In The Multiverse Of Madness: due personaggi di Spider-Man 2 in arrivo?

Doctor Strange In The Multiverse Of Madness potrebbe prevedere i camei di due personaggi molto amati di Spider-Man 2. Dopo la conferma di Sam Raimi alla regia, due personaggi di Spider-Man 2 potrebbero comparire in un cameo in Doctor Strange In The Multiverse Of Madness. La notizia, da prendere con le molle, arriva da We Got This Covered. Secondo fonti anonime vicine al magazine, l'ingaggio di Sam Raimi alla regia di Doctor Strange in the Multiverse of Madness aprirebbe una sorta di vaso pandora. Nel film, Doctor Strange viaggerà attraverso molteplici dimensioni aprendo la storia a varie possibilità e incontri. Secondo le ipotesi formulate finora, Strange potrebbe incontrare perfino personaggi appartenenti al mondo Marvel nel passato.

Doctor Strange 2 : Iron Man versione zombie in una macabra fa art (Di venerdì 24 aprile 2020)In TheOfpotrebbe prevedere i camei di duemolto amati di-Man 2. Dopo la conferma di Sam Raimi alla regia, duedi-Man 2 potrebbero comparire in un cameo inIn TheOf. La notizia, da prendere con le molle, arriva da We Got This Covered. Secondo fonti anonime vicine al magazine, l'ingaggio di Sam Raimi alla regia diin theofaprirebbe una sorta di vaso pandora. Nel film,viaggerà attraverso molteplici dimensioni aprendo la storia a varie possibilità e incontri. Secondo le ipotesi formulate finora,potrebbe incontrare perfinoappartenenti al mondo Marvel nel passato. I cameo anticipati ...

Da quando si è avuta la notizia che Sam Raimi sarà il regista di Doctor Strange In The Multiverse Of Madness, indiscrezioni e teorie di ogni genere stanno fioccando in Rete. Secondo l’ultimo rumor, ...

