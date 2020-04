Dischi blu e accessi contingentati | Atac prova a sperimentare la fase 2 della metro a Roma

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 24 aprile 2020) Le stazionicambiano volto. Da oggi, 24 aprile,ha iniziato a fare le prove per verificare glialle stazioni dellepolitane di. Si creano file all’accesso in stazione, dove alcuni operatorino a gestire – al ritmo di 20 ingressi per volta – gli utenti che hanno bisogno di prendere il treno. Con molte meno persone in strada rispetto alla2 vera e propria che inizierà il prossimo 4 maggio, in città si sono registrati già i primi disagi, evidenziati soprattutto dagli utenti.ha predisposto sulle banchine anche deiblu per favorire il distanziamento tra i cittadini: ogni disco blu coinciderà con la possibilità di un accesso al treno in arrivo. LEGGI ANCHE > La sfida impossibile del trasporto pubblico: si potrà viaggiare solo da seduti sui mezzi...