De Micheli “Distanziamento sociale di un metro anche sui mezzi pubblici”

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “La riapertura sara' graduale. All'inizio le persone potranno spostarsi per lavoro o per altri motivi. Per i trasporti stiamo confermando e implementando il protocollo del 20 marzo. Ci saranno regole chiare nelle stazioni deipubblici e negli aeroporti, in particolare segnaletica e percorsi guidati per garantire flussi unidirezionali in entrata e uscita e il distanziamentodi un. Iviaggeranno al massimo col 50% dei posti occupati. E ci vorra' personale per controllare il rispetto delle regole”. Lo afferma la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De, in un'intervista al Corriere della Sera.Alla domanda se per prendere isara' obbligatoria la mascherina, Derisponde cosi': “Per tutti sugli aerei. E sui taxi, se si sale almeno in due. Per i conducenti dei treni e degli altri...