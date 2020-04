(Di venerdì 24 aprile 2020) (Teleborsa) – L’ordinaria e straordinaria deglisti del Credito Valtellinese a cui ha partecipato il 49,50% del capitale sociale, ha, in sede ordinaria, approvato, con il voto favorevole del 99,61% del capitale presente, ild’esercizio del Credito Valtellinese al 31 dicembre 2019. La Banca ha chiuso il 2019 con un utile netto consolidato pari a 56,2 milioni di euro, in crescita del 77% rispetto a 31,7 milioni di euro dell’esercizio 2018, e un significativo rafforzamento della solidità patrimoniale con un CET1 pari al 20,1% phase-in (18,3% al 31 dicembre 2018) e 15,5% fully loaded (13,5% al 31 dicembre 2018). L’deglisti ha altresì approvato con il voto favorevole del 99,71% del capitale presente la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinazione dell’utile dell’esercizio 2019 della ...

zazoomnews : Creval ok assemblea a bilancio e raggruppamento azioni - #Creval #assemblea #bilancio - InvestingItalia : Creval, assemblea approva azione responsabilità ex manager - -

Ultime Notizie dalla rete : Creval assemblea

L’Assemblea del Credito Valtellinese (Creval) ha dato luce verde all’azione di responsabilità nei confronti di ex amministratori, sindaci e membri della direzione generale. Approvato anche (con il ...Resta sostanzialmente invariata la fotografia dei principali azionisti del Credito Valtellinese in base a quanto emerge dalla lettura del libro soci in assemblea. Gli altri soggetti con quote ...