Coronavirus, la situazione in Italia: oltre 60mila guariti, più di 192mila i casi (Di venerdì 24 aprile 2020) Arriva in questi momenti, puntuale, il punto della situazione sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus che imperversa l’Italia e il mondo da oltre 2 mesi. L’ultimo bollettino della Protezione Civile con tutti i numeri aggiornati al 24 aprile. Coronavirus Italia: il bollettino del 24 aprile Come ogni giorno è doveroso aggiornare i numeri dell’epidemia, i dati che vengono quotidianamente trasmessi sul contagio di Covid-19 dalle regioni alla Protezione Civile. Rallenta la sua corsa l’epidemia: -321 i casi positivi registrati oggi per un totale di attualmente positivi che scende a 106.527. Aumenta ancora il numero delle persone guarite da Covid-19: oggi 2.922 i casi registrati che portano il totale a quota 60.498 persone guarite. Ancora alto ma stabile e decrescente il numero dei morti: registrati oggi 420 casi di persone decedute per ... Leggi su thesocialpost La situazione è nettamente migliorata. Il Coronavirus circola ma ha meno forza. Brusaferro (Iss) : “Dati positivi non vuol dire abbassare la guardia”

