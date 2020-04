Carte di identità, patenti e assicurazioni: c’è la proroga sulla scadenza (Di venerdì 24 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Dall’inizio dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19 si sono susseguite una serie di disposizioni normative volte a spalmare nel tempo alcune incombenze per i cittadini. Al fine di chiarire meglio alcuni profili di sicuro interesse per l’utenza, la Polizia di Stato di Benevento intende condividere con la cittadinanza una serie di indicazioni fornite anche dalla locale Sezione della Polizia Stradale. Tutti i documenti di identità scaduti dal 17 marzo 2020 in poi sono validi fino al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta invece limitata alla data di scadenza indicata nel documento stesso. Anche la validità delle patenti di guida e dei certificati di idoneità alla guida (CIG) scaduti a decorrere dal 31.01.2020 o in scadenza fino al 31 agosto 2020, ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - carte di identità e documenti scaduti saranno validi fino al 31 agosto 2020

Carte d’identità - dopo le polemiche riapre l’ufficio a Gianturco

