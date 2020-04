(Di venerdì 24 aprile 2020) Chi avrà vinto tra5 e Rai Uno? Glitv di ieri sera, mercoledì 22sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su5 andava in onda il film Pirati dei Caraibi – Oltre i Confini del Mare. Mentre su Rai Uno veniva trasmesso il primo appuntamento con, la fiction con. Nel pomeriggio con La vita in diretta con Lorella Cuccarini e Alberto Matano e Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. Mentre il preserale con le repliche di Avanti un altro e L’Eredità. Per conoscere tutti i dati Auditel vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Glitv della prima serata di giovedì 232020 Su Rai Unoha conquistato 7.126.000 spettatori pari al 26% di share.5 Pirati dei Caraibi – Oltre i Confini del Mare ...

KontroKulturaa : Ascolti tv 23 aprile: Elena Sofia Ricci triplica Canale 5, boom per Vivi e lascia Vivere - - Teleblogmag : Il ritorno di Elena Sofia Ricci salutato con molto entusiasmo. - CorriereCitta : Ascolti Tv giovedì 23 aprile 2020: share e dati Auditel Vivi e Lascia Vivere, Pirati dei Caraibi, Di Mamma ce n’è u… - AlbertoFuschi : Elena Sofia Ricci torna con 7.126.000 telespettatori. Vivi e lascia Vivere esordisce con il 26% di share e vince la… - SerieTvserie : Ascolti tv 23 aprile 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti aprile

Anche per il 25 aprile torna MPI – THE ESSENTIAL QUARANTINE PLAYLIST con una nuova speciale playlist della sua serie sul canale Spotify MACRO MUSEUM. Per l’occasione proporrà un percorso sonoro e un ...Anche per il 25 aprile torna MPI – THE ESSENTIAL QUARANTINE PLAYLIST con una nuova speciale playlist della sua serie sul canale Spotify MACRO MUSEUM. Per l’occasione proporrà un percorso sonoro e un ...