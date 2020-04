Vende biglietti ‘introvabili’ per un concerto: denunciato per truffa (Di giovedì 23 aprile 2020) Tempo di lettura: 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Baiano hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un trentenne della provincia di Napoli ritenuto responsabile di truffa. L’indagine ha consentito di smascherare l’attività truffaldina messa in atto dal predetto che aveva messo in vendita su un noto sito internet degli introvabili biglietti per il concerto di un noto cantautore italiano che si è tenuto a Milano lo scorso mese di giugno. Ma, dopo aver ottenuto il pagamento della somma pattuita (oltre 200 euro) con ricarica su carta prepagata, ne ometteva la consegna all’ignara giovane acquirente. Attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare il malfattore per il quale, alla luce delle evidenze emerse, è scattata la denuncia in stato di libertà alla competente Autorità ... Leggi su anteprima24 Lecce - Sticchi Damiani : «Coronavirus? Costretti a vendere biglietti a tutti» (Di giovedì 23 aprile 2020) Tempo di lettura: 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Baiano hannoalla competente Autorità Giudiziaria un trentenne della provincia di Napoli ritenuto responsabile di. L’indagine ha consentito di smascherare l’attivitàldina messa in atto dal predetto che aveva messo in vendita su un noto sito internet degli introvabiliper ildi un noto cantautore italiano che si è tenuto a Milano lo scorso mese di giugno. Ma, dopo aver ottenuto il pagamento della somma pattuita (oltre 200 euro) con ricarica su carta prepagata, ne ometteva la consegna all’ignara giovane acquirente. Attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare il malfattore per il quale, alla luce delle evidenze emerse, è scattata la denuncia in stato di libertà alla competente Autorità ...

bassairpinia : Vende introvabili biglietti per il concerto: denunciato per truffa dai Carabinieri di Baiano. -… - irpiniatimes1 : VENDE INTROVABILI BIGLIETTI PER IL CONCERTO: DENUNCIATO PER TRUFFA - fiorellinodepre : lo ripeto per la millesima volta, ticketone ancora vende i biglietti ?? - xxinharrysarms : Voglio prendere i biglietti per Harry a Torino ma non c’è nessuno che li vende ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Vende biglietti Vende biglietti introvabili per un concerto, denunciato un uomo per truffa Irpinia News Vende biglietti "introvabili" di un concerto, ma è una truffa: i Carabinieri di Baiano denunciano un 30enne di Napoli

L’indagine ha consentito di smascherare l’attività truffaldina messa in atto dal predetto che aveva messo in vendita su un noto sito internet degli introvabili biglietti per il concerto di un noto ...

Vende biglietti introvabili per un concerto, denunciato un uomo per truffa

L’indagine ha consentito di smascherare l’attività truffaldina messa in atto dal predetto che aveva messo in vendita su un noto sito internet degli introvabili biglietti per il concerto di un noto ...

L’indagine ha consentito di smascherare l’attività truffaldina messa in atto dal predetto che aveva messo in vendita su un noto sito internet degli introvabili biglietti per il concerto di un noto ...L’indagine ha consentito di smascherare l’attività truffaldina messa in atto dal predetto che aveva messo in vendita su un noto sito internet degli introvabili biglietti per il concerto di un noto ...