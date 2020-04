Sassoli “Gli aiuti Ue arriveranno | l' Italia sappia spenderli”

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Bisogna fare subito e bene”. Lo dice il presidente del Parlamento europeo, David, in un'intervista al Corriere della Sera, in merito al vertice dei capi di Stato e di Governo dell'Ue del 23 aprile a Bruxelles.“Quello di oggi e' un Consiglio europeo importante. Si apre la partita decisiva, quella che riguarda la ricostruzione delle economie dopo la pandemia – spiega-. Per l'emergenza abbiamo un ampio ventaglio di fondi e prestiti che sono gia' rilevanti. Ma la profondita' della crisi impone un vero progetto di ricostruzione, un nuovo Piano Marshall, che a differenza di quello del Dopoguerra dev'essere finanziato dagli stessi europei. L'idea degli ultimi giorni, che ha allentato molte tensioni, e' di procedere con un Recovery Fund legato al Bilancio dell'Unione e in grado di finanziarsi sul mercato, con l'emissione di ...