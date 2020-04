Salvini: “Approvato il Mes, fallimento e disfatta”. Meloni: “Conte parla un minuto, si vergogna anche lui” (Di giovedì 23 aprile 2020) Le reazioni di Salvini e Meloni dopo il Consiglio Europeo. Il leghista: “Ladri di futuro e democrazia”. ROMA – Dure le reazioni di Salvini e Meloni dopo il Consiglio Europeo. Il leader leghista su Twitter ha attaccato il premier Conte: “Approvato il Mes, una drammatica ipoteca sul futuro del Paese e dei nostri figli – scrive su Twitter – di tutto il resto, come il Recovery Fund, si parlerà solo più avanti. Si delinea una dipendenza perenne da Berlino e Bruxelles“. E conclude: “Sconfitta, fallimento, disfatta, oltretutto avendo impedito al parlamento di votare, violando la legge. Le promesse del governo di non usare il Mes? Gli impegni, gli attacchi, le promesse di Conte? Erano solo fake news. Ladri, Ladri di futuro, di democrazia, di libertà“. Sconfitta, fallimento, disfatta, oltretutto avendo impedito ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 23 aprile 2020) Le reazioni didopo il Consiglio Europeo. Il leghista: “Ladri di futuro e democrazia”. ROMA – Dure le reazioni didopo il Consiglio Europeo. Il leader leghista su Twitter ha attaccato il premier Conte: “Approvato il Mes, una drammatica ipoteca sul futuro del Paese e dei nostri figli – scrive su Twitter – di tutto il resto, come il Recovery Fund, si parlerà solo più avanti. Si delinea una dipendenza perenne da Berlino e Bruxelles“. E conclude: “Sconfitta,, disfatta, oltretutto avendo impedito almento di votare, violando la legge. Le promesse del governo di non usare il Mes? Gli impegni, gli attacchi, le promesse di Conte? Erano solo fake news. Ladri, Ladri di futuro, di democrazia, di libertà“. Sconfitta,, disfatta, oltretutto avendo impedito ...

