Polaroid Now | una fotocamera istantanea hi-tech ma dal gusto rétro

Si potrebbe dire che la Polaroid è sempre la Polaroid, ma la questione è tutt'altro che semplice. Il famoso marchio di fotografia istantanea che ha rivoluzionato il mondo degli scatti riuscendo a diventare addirittura una sorta di icona negli anni '70 ha avuto una storia, recente, piuttosto travagliata. Se tutto nasce dalla geniale intuizione del suo inventore Edwin Herbert Land addirittura con un brevetto che risale al 1929, la sua partenza è in salita. L'azienda è stata infatti fondata nel 1937 e la prima fotocamera con il marchio Polaroid è messa in commercio in alcuni negozi di Boston, poco prima del Natale 1948. Ma l'ascesa del brand arriva solo dagli anni '60, in modo particolare con il lancio dell'economica e rivoluzionaria Model 20 Swinger. I modelli boom arrivano poco dopo e assomigliano alle icone che ben ...

da Polaroid Originals si passa a solo e semplicemente Polaroid. Questo traguardo è stato celebrato con il lancio di una nuova fotocamera, la Now, che si caratterizza come sempre per la sua filosofia ...

Polaroid festeggia la rinascita con una nuova instant camera: la Polaroid Now. Una macchina che vuole compiere la stessa sfida di riconquista del marchio, e che guarda al futuro non dimenticando il ...

