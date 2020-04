Più guariti, ma superati i 25mila morti (Di giovedì 23 aprile 2020) Tiziana Paolocci Giù i contagi, tra le vittime 145 medici. Lucca, infermiera minacciata Dieci malati in meno in Italia. Ieri per il terzo giorno consecutivo è sceso il numero delle persone contagiate, che secondo il bollettino diffuso dalla Protezione civile sono attualmente 107.699. Il totale dei casi è di 187.327, con un incremento di 3.370, superiore ai 2.729 registrato il giorno precedente. Le vittime totali invece sono 25.085 e i guariti 54.543 ovvero 2.943 in più. L'incremento dei numero di nuovi casi su base quotidiana è stato dunque di 3.370 unità, in aumento rispetto a martedì, quando erano state 2.729. Ma questi numeri sono influenzati anche dai 63.101 tamponi effettuati nelle ultime ventiquattr'ore. Il rapporto tra casi rilevati e tamponi resta però stabile, un malato ogni 18,7 eseguiti, il 5,3 per cento, ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - ultime notizie – In Italia è record di guariti. In Lombardia più di mille nuovi positivi - ma calano i decessi. Il governo valuta le linee guida sulle riaperture dopo il 4 maggio

Coronavirus - il bollettino : 534 morti in un giorno - più di 50mila guariti (Di giovedì 23 aprile 2020) Tiziana Paolocci Giù i contagi, tra le vittime 145 medici. Lucca, infermiera minacciata Dieci malati in meno in Italia. Ieri per il terzo giorno consecutivo è sceso il numero delle persone contagiate, che secondo il bollettino diffuso dalla Protezione civile sono attualmente 107.699. Il totale dei casi è di 187.327, con un incremento di 3.370, superiore ai 2.729 registrato il giorno precedente. Le vittime totali invece sono 25.085 e i54.543 ovvero 2.943 in più. L'incremento dei numero di nuovi casi su base quotidiana è stato dunque di 3.370 unità, in aumento rispetto a martedì, quando erano state 2.729. Ma questi numeri sono influenzati anche dai 63.101 tamponi effettuati nelle ultime ventiquattr'ore. Il rapporto tra casi rilevati e tamponi resta però stabile, un malato ogni 18,7 eseguiti, il 5,3 per cento, ...

