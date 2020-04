Piazza Affari in rally fa meglio del resto d’Europa (Di giovedì 23 aprile 2020) (Teleborsa) – Giornata molto positiva per Piazza Affari e le altre borse europee, che commettono su un’azione risoluta della UE per avviare la ripres dopo l’emergenza sanitaria: il focus sul consiglio europeo, dove si stanno facendo passi avanti per un compromesso sugli strumenti da usare, e sulla BCE, che nelle prossima riunione potrebbe annunciare una estensione della sua potenzia di fuoco. A turbare i mercato sono soprattutto le ripercussioni economiche della crisi da Covid-19, riflettutesi pienamente sugli indici PMI di aprile. Un elemento di sostegno anche il risoluto rimbalzo del petrolio (WTI +30%). Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,081. L’Oro, in aumento (+0,95%), raggiunge 1.729,9 dollari l’oncia. Torna a scendere lo spread, attestandosi a +241 punti base, con un calo di 10 ... Leggi su quifinanza Borse caute. Piazza Affari corre sola

