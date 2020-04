Nocera Inferiore, l’appello dell’assessore ai lavori pubblici per intervenire sulle scuole (Di giovedì 23 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti In una lettera inviata ieri al Presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca, l’assessore ai lavori pubblici, Imma Ugolino mette in risalto che “il comune di Nocera Inferiore è tra i pochi ad aver investito tanto sullo studio della vulnerabilità sismica, verificando tredici istituti scolastici comunali e avendo ottenuto finanziamenti regionali per il progetto di adeguamento di un primo edificio”, e che la richiesta “si pone specialmente sull’edilizia scolastica in quanto dovremmo alla ripresa delle attività garantire le condizioni ottimali e di sicurezza a tutta la comunità scolastica”. Per l’assessore “Il periodo di chiusura delle scuole è favorevole ad una ripartenza con i cantieri edili anche se lo stesso si potrebbe proiettare sui cantieri pubblici ... Leggi su anteprima24 Nocera Inferiore - muore anziana contagiata in ospedale. Torquato : “Subito indagine interna”

