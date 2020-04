Milena Vukotic oggi: splendida a 85 anni (Di giovedì 23 aprile 2020) Milena Vukotic ha un fascino e una classe ineguagliabili, che ancora oggi a 85 anni fanno di lei una vera diva. Tutti coloro che hanno avuto la fortuna di lavorare al suo fianco la descrivono come una donna minuta e all’apparenza vulnerabile, in grado però di emanare un’energia senza pari. E come non amarla per il suo grande talento e l’incredibile versatilità che l’hanno portata a cavalcare l’onda per decenni? Da piccola amava in egual modo la recitazione e la danza, quest’ultima una passione che avrebbe potuto portarla rapidamente al successo, visto il suo fisico minuto. Ma Milena ha scelto il teatro, decidendo di dedicare ogni sua risorsa ad un solo, grande amore. Ed è stato forse questo suo impegno totalizzante a consacrarla come una delle dive già dai primi anni ’60. Il suo esordio al cinema, con Il sicario di ... Leggi su dilei Buon compleanno Cristiana d’Armiento - Milena Vukotic… (Di giovedì 23 aprile 2020)ha un fascino e una classe ineguagliabili, che ancoraa 85fanno di lei una vera diva. Tutti coloro che hanno avuto la fortuna di lavorare al suo fianco la descrivono come una donna minuta e all’apparenza vulnerabile, in grado però di emanare un’energia senza pari. E come non amarla per il suo grande talento e l’incredibile versatilità che l’hanno portata a cavalcare l’onda per decenni? Da piccola amava in egual modo la recitazione e la danza, quest’ultima una passione che avrebbe potuto portarla rapidamente al successo, visto il suo fisico minuto. Maha scelto il teatro, decidendo di dedicare ogni sua risorsa ad un solo, grande amore. Ed è stato forse questo suo impegno totalizzante a consacrarla come una delle dive già dai primi’60. Il suo esordio al cinema, con Il sicario di ...

Ultime Notizie dalla rete : Milena Vukotic Milena Vukotic, l’attrice nota per aver intepretato Pina Fantozzi News Mondo Bianca Nappi: «Il messaggio della serie? Perfetto in questa crisi»

La Nappi aveva cominciato a lavorare anche a un nuovo progetto, sospeso come tanti altri per l’emergenza coronavirus. «Si tratta dell’episodio di un film, Selfie mania, con Milena Vukotic, che ...

