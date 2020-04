Microsoft Surface Earbuds ufficiali in Europa a un prezzo niente male

(Di giovedì 23 aprile 2020) Nel corso di un evento programmato a New York, sono stati presentati gli auricolari, i primi true wireless della casa di Redmond. L'articoloina unproviene da TuttoAndroid.

Durante l’ultimo evento Surface, tra i vari annunci Microsoft ha mostrato per la prima volta gli auricolari wireless Surface Earbuds (Surface: L’evento Microsoft in diretta streaming oggi dalle ore 16 ...La partnership tra le due aziende si propone di sviluppare soluzioni che prevedano l’integrazione dei prodotti Microsoft (Microsoft 365, Teams e Surface) con i servizi Vodafone (dalla connettività all ...