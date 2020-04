Metro, bus, taxi, treni e aerei, ecco come viaggeremo nella fase 2 (Di giovedì 23 aprile 2020) Mascherine fisse, niente controllo a bordo dei biglietti, magari fasce orarie per evitare le ore di punta. E poi ancora: marker sui posti da non occupare, termoscanner, entrate e uscite separate. Sono le misure di utilizzo del trasporto pubblico nella cosiddetta fase 2, previste in una bozza di lavoro del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti resa pubblica dall’Ansa. La “leva tariffaria” è una delle possibilità per tentare di evitare assembramenti e ore di punta. Il diverso prezzo dei biglietti punterebbe a “distribuire la domanda”, utilizzando tariffe diverse a seconda dell’orario. Prevista anche, ove possibile, l’eliminazione dei biglietti cartacei sostituiti da quelli elettronici, con diminuzione del controllo a bordo. Ovviamente si parla di distanziamento e dispenser con igienizzanti, ma gli enti locali e le ... Leggi su ilnapolista Biglietti - prezzi diversi - posti Ecco bus e metro per maggio

