Malagò: «Nessuno può dare certezze sulla fine dei campionati» (Di giovedì 23 aprile 2020) Le dichiarazioni del presidente del Coni, Giovanni Malagò, che ha chiarito il suo pensiero sulla ripartenza del calcio Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha parlato ai microfoni di TgCom24. Il numero uno dello sport italiano ha detto la sua sulla possibile ripartenza dello sport e del calcio. Ecco le sue parole. «Io ho solo evidenziato che sarà un caso, ma tutti gli sport hanno preso decisioni diverse dal mondo del calcio e sono state tutte decisioni sofferte. Vedremo quello che succederà, è meglio avere la certezza di un piano alternativo che non è il massimo ma rappresenta un punto fondamentale, che invece scommettere tutto su un campionato che si riapre, ma soprattutto sulla certezza di un campionato che finisce e in questo momento Nessuno la può dare». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Malagò : “Nessuno può dare certezze. Un piano B è meglio di una scommessa su quando ripartire”

