La Bundesliga pronta a ripartire, le condizioni: test prima delle partite e numero di persone limitato (Di giovedì 23 aprile 2020) La Bundesliga è pronta a ripartire. A confermarlo è stato Christian Seifert, amministratore delegato della Lega tedesca, che però ha voluto precisare: “Non possiamo dire quando giocheremo, saremmo arroganti e non è il nostro compito. Noi dobbiamo dimostrare come ci faremo trovare pronti quando ci sarà dato il segnale di poter giocare”. In Germania le squadre si stanno già allenando, con la ripresa prevista per maggio, il 9 o il 16. “Rispetteremo qualsiasi decisione. La stagione dovrebbe terminare il 30 giugno, ma se si dovrà andare oltre parleremo con tutti i nostri partner e troveremo una soluzione – prosegue Seifert -. Far riprendere la stagione è la sola possibilità di sopravvivenza per molti club”. Circa 300 milioni arriveranno dalle tv, proprietarie dei diritti. Con queste entrate si ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 23 aprile 2020) La. A confermarlo è stato Christian Seifert, amministratore delegato della Lega tedesca, che però ha voluto precisare: “Non possiamo dire quando giocheremo, saremmo arroganti e non è il nostro compito. Noi dobbiamo dimostrare come ci faremo trovare pronti quando ci sarà dato il segnale di poter giocare”. In Germania le squadre si stanno già allenando, con la ripresa prevista per maggio, il 9 o il 16. “Rispetteremo qualsiasi decisione. La stagione dovrebbe terminare il 30 giugno, ma se si dovrà andare oltre parleremo con tutti i nostri partner e troveremo una soluzione – prosegue Seifert -. Far riprendere la stagione è la sola possibilità di sopravvivenza per molti club”. Circa 300 milioni arriveranno dalle tv, proprietarie dei diritti. Con queste entrate si ...

