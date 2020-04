Gigi Hadid | 25 anni al top

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 23 aprile 2020) Se non conoscile soluzioni sono due: ti sei risvegliato ora da un’ibernazione durata un paio di lustri oppure vivi a Narnia. Impossibile non essere mai incappati in un immagine di una delle top model più amate (e pagate) di questisu giornali, pubblicità, social network. Classe 1995, nata a Los Angeles, la bionda Jelena Noura(il suo nome per esteso) il 23 aprile compie 25. Una carriera nella moda nata molto presto, complice anche un DNA decisamente favorevole ereditato da mamma Yolanda, ex indossatrice olandese con il passo da valchiria e il fiuto per i buoni partiti. Il padre è il facoltoso imprenditore giordano Mohamed, magnate dell’edilizia di lusso. Proprio dal melting pot delle sue origini scaturisce la sua bellezza portentosa: carnagione ambrata, massa di capelli dorata, occhi cielo tagliati un po’ a ...