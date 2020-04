Feltri razzista, l’edicola di via Tanucci non venderà più il suo giornale (Di giovedì 23 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – “Questa edicola non venderà più il giornale Libero“. E’ il cartello che campeggia dinanzi al locale di Alessandro, edicolante di via Tanucci, che ha deciso di rispondere così alle frasi razziste pronunciate da Vittorio Feltri in tv contro tutti i cittadini meridionali. “Con tutto il rispetto per la libertà di stampa e di opinione, mi pare che qui si tratta di un atteggiamento razzista proclamato da un personaggio pubblico molto influente“. E poi ricorda l’articolo 3 della Costituzione Italiana: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. “Invito il dottore Feltri a leggere attentamente questo articolo e a ... Leggi su anteprima24 Feltri : “Non sono un razzista”. La Meloni lo difende : “Uomo di grande cultura”

Non c’è nulla di antropologico. Non sono un razzista, non sono un anti meridionale, anzi. Amo il dialetto napoletano, le canzoni napoletane, amo Napoli, la sua cultura”. A parlare all’Adnkronos è ...

Di giornalismo, etica e vergogna

Feltri le scrisse preoccupato di una "radiazione" dall'Ordine dopo aver titolato ... Ed è "irrilevante" cio' che lei pensa quando un suo iscritto, perlopiù un personaggio pubblico, istiga alla ...

