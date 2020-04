Edicole napoletane contro Feltri: "Essendo meridionali inferiori non vendiamo più Libero" (Di giovedì 23 aprile 2020) “In questa edicola non è più in vendita il quotidiano Libero. Essendo meridionali inferiori non siamo in grado di comprendere gli arguti articoli di questa testata”. Inizia così il cartello affisso oggi, 23 aprile, da alcune Edicole napoletane, dopo le parole pronunciate da Vittorio Feltri nel corso della trasmissione Fuori dal coro di Mario Giordano.“Io non credo nei complessi di inferiorità, credo che i meridionali, in molti casi, siano inferiori”, aveva detto Feltri. Oggi la risposta degli edicolanti partenopei, come testimoniato da alcuni scatti condivisi sui social dal consigliere regionale campano Francesco Emilio Borrelli.Notizia di ieri è che, dopo le parole di Feltri, l’Usigrai e l’Ordine dei Giornalisti della Campania hanno fatto un esposto all’Ordine dei Giornalisti della Lombardia. Sempre nella ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 23 aprile 2020) “In questa edicola non è; in vendita il quotidiano Libero.non siamo in grado di comprendere gli arguti articoli di questa testata”. Inizia così il cartello affisso oggi, 23 aprile, da alcune, dopo le parole pronunciate da Vittorionel corso della trasmissione Fuori dal coro di Mario Giordano.“Io non credo nei complessi dità, credo che i, in molti casi, siano”, aveva detto. Oggi la risposta degli edicolanti partenopei, come testimoniato da alcuni scatti condivisi sui social dal consigliere regionale campano Francesco Emilio Borrelli.Notizia di ieri è che, dopo le parole di, l’Usigrai e l’Ordine dei Giornalisti della Campania hanno fatto un esposto all’Ordine dei Giornalisti della Lombardia. Sempre nella ...

