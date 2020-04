Covid-19, il presidente Giuseppe Conte in conferenza stampa (Di giovedì 23 aprile 2020) Grandi progressi, impensabili fino a poche settimane fa, all’esito del Consiglio Europeo appena terminato. Un lungo percorso, avviato con la nostra iniziativa e con la lettera dei 9 Paesi Membri, oggi segna una tappa importante: i 27 Paesi riconoscono la necessità di introdurre uno strumento innovativo, da varare urgentemente, per proteggere le nostre economie e assicurare una ripresa europea che non lasci indietro nessuno, preservando, per questa via, il mercato unico. La Commissione lavorerà in questi giorni per presentare già il prossimo 6 maggio un “Recovery Fund” che dovrà essere di ampiezza adeguata e dovrà consentire soprattutto ai Paesi più colpiti di proteggere il proprio tessuto socio-economico. L'articolo Covid-19, il presidente Giuseppe Conte in conferenza stampa è stato pubblicato su Diretta Sicilia. Leggi su direttasicilia Covid-19 - divieto spostamenti per Pasqua : la nota del presidente De Luca

Coronavirus - Ferrari si dimette da presidente Erc : “Bocciata la mia proposta di un piano anti-Covid - deluso dalla risposta Europea all’emergenza”

Coronavirus - Ferrari si dimette da presidente Erc : “Bocciata la mia proposta di un pianto anti-Covid - deluso dalla risposta Europea all’emergenza” (Di giovedì 23 aprile 2020) Grandi progressi, impensabili fino a poche settimane fa, all’esito del Consiglio Europeo appena terminato. Un lungo percorso, avviato con la nostra iniziativa e con la lettera dei 9 Paesi Membri, oggi segna una tappa importante: i 27 Paesi riconoscono la necessità di introdurre uno strumento innovativo, da varare urgentemente, per proteggere le nostre economie e assicurare una ripresa europea che non lasci indietro nessuno, preservando, per questa via, il mercato unico. La Commissione lavorerà in questi giorni per presentare già il prossimo 6 maggio un “Recovery Fund” che dovrà essere di ampiezza adeguata e dovrà consentire soprattutto ai Paesi più colpiti di proteggere il proprio tessuto socio-economico. L'articolo-19, ilinè stato pubblicato su Diretta Sicilia.

LaStampa : Damiana Barsotti lavora nel reparto Malattie infettive di Lucca. Il presidente della Regione Toscana replica: «Siam… - Palazzo_Chigi : Nella giornata di domani, martedì 21 aprile, il Presidente @GiuseppeConteIT terrà un'informativa alle ore 15.00 al… - Mov5Stelle : ?? In diretta da @Montecitorio per l'informativa del Presidente del Consiglio Conte sulle recenti iniziative del Gov… - Leonard21551347 : RT @sole24ore: Mes e Omt sono armi spuntate per la guerra europea al Covid-19? Post di @LorenzoD_Angelo, LL.M candidate Institute for Law a… - BeFreeCoop : RT @WeWorldOnlus: In questa crisi è diventato chiaro che gli strumenti attuali a difesa delle donne che subiscono violenza sono inadeguati.… -