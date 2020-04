Colpito da infarto, attende un’ora l’elisoccorso: polemiche a Capri (Di giovedì 23 aprile 2020) Un elicottero di soccorso, inviato a Capri per portare a Napoli un uomo Colpito da infarto, non sarebbe atterrato, tornando indietro e lasciando il paziente a terra. polemiche sull'isola, il sindaco Marino Lembo chiede spiegazioni. L'elicottero è tornato dopo circa un'ora, portando l'uomo al Cardarelli, dove si trova ora non più in pericolo di vita. Leggi su fanpage Padova - infarto in classe : muore studentessa di 14 anni. Un altro caso a Trapani - un 19enne colpito da malore è deceduto in ospedale (Di giovedì 23 aprile 2020) Un elicottero di soccorso, inviato aper portare a Napoli un uomoda, non sarebbe atterrato, tornando indietro e lasciando il paziente a terra.sull'isola, il sindaco Marino Lembo chiede spiegazioni. L'elicottero è tornato dopo circa un'ora, portando l'uomo al Cardarelli, dove si trova ora non più in pericolo di vita.

Schiavonia: eseguito impianto di pace-maker in un paziente colpito da Covid-19

E il coinvolgimento cardiaco può assumere tanti aspetti: dalle sindromi coronariche acute e infarto miocardico, alla riacutizzazione di uno scompenso cardiaco, alla miocardite, alle aritmie ...

