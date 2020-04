repubblica : Caso Trivulzio, i conti che non tornano Si indaga sui pazienti spostati prima di morire - vitti2173 : RT @SimoneSalazzari: #facciamorete Caso Trivulzio, i conti che non tornano Si indaga sui pazienti spostati prima di morire - enrica_emme : RT @repubblica: Caso Trivulzio, i conti che non tornano Si indaga sui pazienti spostati prima di morire - sischerzadai : ... una nuova dirigente. Che - guarda caso - è molto legata al direttore generale Giuseppe Calicchio Smistare i pos… - rep_milano : Caso Trivulzio, i conti che non tornano: si indaga sui pazienti spostati prima di morire [di SANDRO DE RICCARDIS e… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Trivulzio Caso Trivulzio, i conti che non tornano: si indaga sui pazienti spostati prima di morire la Repubblica Coronavirus, Caso Trivulzio: i conti non tornano, gli inquirenti indagano

C’è grande tensione per l’esito delle indagini sul Pio Albergo Trivulzio: oltre 200 solo a Milano dall’inizio dell’epidemia, i deceduti nei reparti dell’istituto; ma adesso si indaga sui degenti che ...

Coronavirus, tutti gli errori sulle Rsa: zero tamponi, zero mascherine. «E i parenti potevano entrare»

A due mesi dalla scoperta del primo caso di coronavirus in Italia, incrociando decine di documenti pubblici ... Ma è una limitazione efficace? Per mega strutture milanesi come «Trivulzio» e «Don ...

C’è grande tensione per l’esito delle indagini sul Pio Albergo Trivulzio: oltre 200 solo a Milano dall’inizio dell’epidemia, i deceduti nei reparti dell’istituto; ma adesso si indaga sui degenti che ...A due mesi dalla scoperta del primo caso di coronavirus in Italia, incrociando decine di documenti pubblici ... Ma è una limitazione efficace? Per mega strutture milanesi come «Trivulzio» e «Don ...