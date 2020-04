Tom Daley nei guai: circola un video in cui tradisce il marito con un 16enne famoso (Di giovedì 23 aprile 2020) Tom Daley è finito nuovamente nei guai ed anche questa volta a tradirlo sarebbe stato un contenuto multimediale (più precisamente un video) che girerebbe online. Se un paio di anni fa trapelarono sul web numerose foto ed altrettanti pseudo amanti con cui il tuffatore – pare – si fosse divertito online, oggi ha iniziato a circolare un video che lo vedrebbe baciarsi con un suo collega di 16 anni. A raccontare il fatto è stato Perez Hilton a cui è stato inviato il video incriminato. Tom Daley tradisce il marito Secondo il racconto del blogger il bacio fra i due sarebbe avvenuto (probabilmente per gioco, essendo entrambi ubriachi) tempo fa in Gran Bretagna. “Qualcuno mi ha appena inviato un video del tuffatore olimpionico Tom Daley in cui si bacia con un noto tuffatore e tiktoker di 16 anni. Tom ha 25 anni, è sposato con il premio Oscar ... Leggi su bitchyf (Di giovedì 23 aprile 2020) Tomè finito nuovamente neied anche questa volta a tradirlo sarebbe stato un contenuto multimediale (più precisamente un) che girerebbe online. Se un paio di anni fa trapelarono sul web numerose foto ed altrettanti pseudo amanti con cui il tuffatore – pare – si fosse divertito online, oggi ha iniziato are unche lo vedrebbe baciarsi con un suo collega di 16 anni. A raccontare il fatto è stato Perez Hilton a cui è stato inviato ilincriminato. TomilSecondo il racconto del blogger il bacio fra i due sarebbe avvenuto (probabilmente per gioco, essendo entrambi ubriachi) tempo fa in Gran Bretagna. “Qualcuno mi ha appena inviato undel tuffatore olimpionico Tomin cui si bacia con un noto tuffatore e tiktoker di 16 anni. Tom ha 25 anni, è sposato con il premio Oscar ...

AnItalianSunday : @Pepkins88 Io seguo i video di Tom Daley, però mi han caldamente consigliato 'Esercizi a casa' (che a me risulta so… - Neestore : Tom Daley io sono pieno di questo lavoro a maglia. Figurati i membri della tua famiglia. - titoramidara : @AleksejRostov Ieri ho fatto il ciclo di esercizi di Tom Daley ma ho rimediato solo di non riuscire a scendere dal… - piattels : Stavo aspettando che Demi si buttasse giù dal trampolino un po’ tipo tom daley - Moonstoneheart_ : 5 celebrity crush, 5 tags Tagged by @LuthienBlack593 and @KoraKant - Javier Fernandez - Gabriele Rossi - Luke Hemm… -

