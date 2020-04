Stati Uniti, FHFA: crescita più forte per prezzi case a febbraio (Di mercoledì 22 aprile 2020) (Teleborsa) – In forte crescita i prezzi del comparto immobiliare statunitense nel mese di febbraio. L’indice FHFA elaborato dalla Federal Housing Finance Agency, che misura i prezzi delle abitazioni statunitensi, ha registrato un incremento dello 0,7% a livello mensile rispetto al +0,5% del mese precedente. Su base annua l’indice che viene calcolato sui prezzi dichiarati degli immobili all’accensione del mutuo presso Fannie Mae e Freddie Mac, è salito del 5,7% rispetto al +5,6% del mese precedente. (Foto: Gerd Altmann / Pixabay) Leggi su quifinanza La prima morte per coronavirus accertata negli Stati Uniti è avvenuta il 6 febbraio - tre settimane prima di quanto si pensasse

La prima morte per coronavirus accertata negli Stati Uniti è avvenuta il 6 febbraio - tre settimane prima di quanto si pensava

La morte per coronavirus accertata negli Stati Uniti è avvenuta il 6 febbraio - tre settimane prima di quanto si pensava (Di mercoledì 22 aprile 2020) (Teleborsa) – Indel comparto immobiliare statunitense nel mese di. L’indiceelaborato dalla Federal Housing Finance Agency, che misura idelle abitazioni statunitensi, ha registrato un incremento dello 0,7% a livello mensile rispetto al +0,5% del mese precedente. Su base annua l’indice che viene calcolato suidichiarati degli immobili all’accensione del mutuo presso Fannie Mae e Freddie Mac, è salito del 5,7% rispetto al +5,6% del mese precedente. (Foto: Gerd Altmann / Pixabay)

matteosalvinimi : Non ne ha azzeccata una sul Virus e adesso insulta pure Trump! Che il governo lo cacci e chieda scusa agli Stati U… - Capezzone : A che ora si dimette questo signore da consulente del governo italiano? È inaccettabile e incredibile che una figur… - antoguerrera : Secondo una proiezione del FT, i morti in Regno Unito per #coronavirus #covid19 sarebbero in realtà già almeno 41MI… - ultimenotizie : La #Cina ha condotto a partire dallo scorso mese di marzo una campagna di disinformazione mirata a diffondere il pa… - PaoloX68 : RT @ilpost: Storia del bambino conteso al centro di una lotta politica internazionale tra gli Stati Uniti e Cuba, e di una fotografia famos… -