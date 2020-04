RoboCop | la saga | dal capolavoro di Verhoeven al remake

Leggi su youmovies

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Questo articolo, la: daldialè apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.torna in onda stasera con ildel 2014 in onda su Canale Nove a partire dalle ore 21.34. Andiamo a scoprire qualcosa in più sullain generale. Il primo capitolo è del 1987 ed è il verodella, diretto da un grandissimo regista come l’olandese Paul. Peter Weller fu …