Rasato a zero l'attore è irriconoscibile. E la collega: "Perché hai aspettato tanto?" (Di mercoledì 22 aprile 2020) Capelli rasati a zero. L'attore icona di una delle serie tv più amate in assoluto cambia look in modo radicale. A prima vista è irriconoscibile con la testa completamente rasata. Ma come spiega nella didascalia, la decisione di fare questo cambiamento l'ha maturata durante questo periodo di isolamento forzato (e l'impossibilità di andare dal barbiere). "Ho deciso che trattare con i capelli era superfluo in questi tempi di quarantena", ha scritto a corredo dello scatto pubblicato sul suo profilo Instagram. Ma al di là del nuovo look, la cosa particolare è il tuffo nel passato che ha regalato ai fan uno dei primi commenti al post: quello di Sarah Jessica Parker. Per chi non l'avesse ancora riconosciuto, l'attore Rasato e con lo sguardo torvo è Chris Noth, meglio conosciuto come Mr Big di Sex and the City.

