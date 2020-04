Prezzo sottocosto Xiaomi Mi Band 4 su Amazon il 22 aprile

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 22 aprile 2020) LaMi4 resta un gioiellino indiscusso, specie se si è votati all'attività sportiva. Reperirlo a meno di 30 euro con spedizione gratuita è ancora un'impresa difficile, ma non impossibile:oggi 22ci propone il braccialetto intelligente del produttore cinese aldi 29,90 euro, con spese di consegna incluse. Riceverete laMi4 il 25 maggio, oppure il 20 maggio ordinandola nel giro di poche ore. Il risparmio per il prodotto, approfittando dell'offertadi oggi 22, è di 5,09 euro: non sappiamo per quanto tempo la proposta sarà ancora disponibile, quindi vi consigliamo di affrettarvi nel caso in cui non stavate aspettando altro. LaMi4 in questione viene venduta e spedita da, e gode quindi di tutti i benefici associati a questo genere di transazione. Per chi non lo sapesse, la ...