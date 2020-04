L’insolito destino di due «irregolari» del free jazz (Di giovedì 23 aprile 2020) Uno legato al freejazz o alla new thing, se volete, e solo a quella corrente musicale. L’altro consacrato dal freejazz o new thing ma già da prima in carriera nel jazz che fu detto «moderno» in performances non esattamente mainstream. Due musicisti afroamericani allacciati da un curioso destino, avvolti da un alone di mistero, di irregolarità, di marginalità. Soprattutto allacciati dalla vicenda della loro uscita dalle scene più o meno nello stesso periodo, alla fine degli anni ’60. Uscita per … Continua L'articolo L’insolito destino di due «irregolari» del free jazz proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 23 aprile 2020) Uno legato alo alla new thing, se volete, e solo a quella corrente musicale. L’altro consacrato dalo new thing ma già da prima in carriera nelche fu detto «moderno» in performances non esattamente mainstream. Due musicisti afroamericani allacciati da un curioso, avvolti da un alone di mistero, dità, di marginalità. Soprattutto allacciati dalla vicenda della loro uscita dalle scene più o meno nello stesso periodo, alla fine degli anni ’60. Uscita per … Continua L'articolo L’insolitodi due «» delproviene da il manifesto.

eniiolucherini : RT @salvospampinato: “bottana! una bottana di sopra una bottana di sotto qui l’amicu mare traditore ma come cazzu si fa a campari?” (Genna… - vuaelle : RT @salvospampinato: “bottana! una bottana di sopra una bottana di sotto qui l’amicu mare traditore ma come cazzu si fa a campari?” (Genna… - salvospampinato : RT @salvospampinato: “bottana! una bottana di sopra una bottana di sotto qui l’amicu mare traditore ma come cazzu si fa a campari?” (Genna… - Calapaura : @GretaSalve Adoro quasi tutti i film di Lina Wertmüller, Mimi metallurgico, Travolti da un insolito destino nell'az… - crepvscolo : @Iife0nmars roma città aperta racconti romani profondo rosso mery per sempre oro di napoli marcellino pane e vino… -

Ultime Notizie dalla rete : L’insolito destino Il calvario di Alessia (malata Covid) tra cibo scadente e finestre decrepite Cosenza Channel