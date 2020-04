"La Calabria non vuole i suoi emigrati" (Di mercoledì 22 aprile 2020) "Calabresi di fuori la Calabria non vi vuole". A parlare è un calabrese che vive a Milano, Gioacchino Criaco, scrittore. Affida a Facebook la sua amarezza, dopo i tanti appelli giunti in questi giorni, attraverso i social e la stampa, da tanti suoi corregionali che, come lui, non possono rientrare nella loro terra perché la crisi sanitaria e le norme restrittive a essa conseguenti non lo consentono. Da settimane l'autore di "Anime Nere" batte su questo tasto. Qualche voce istituzionale ha chiesto un "corridoio umanitario" che consenta a lavoratori e studenti o a chiunque si trovasse fuori dai confini regionali al momento dell'emanazione dei divieti da parte del Governo, della Regione e di molti sindaci di fare rientro. "No, io non sarei sceso comunque - risponde all'AGI - perché ho una situazione tranquilla, una casa comoda e mia moglie è infermiera in ... Leggi su agi "A Reggio Calabria una gambizzazione non fa notizia"/ Video - frase choc al Tg3

Calabria - data alle fiamme l'auto di Fabio Buonofiglio : "Non ci lasceremo intimidire"

Calabria - data alle fiamme l'auto di Fabio Buonofiglio : "Non ci lasceremo intimidire" (Di mercoledì 22 aprile 2020) "Calabresi di fuori lanon vi". A parlare è un calabrese che vive a Milano, Gioacchino Criaco, scrittore. Affida a Facebook la sua amarezza, dopo i tanti appelli giunti in questi giorni, attraverso i social e la stampa, da tanticorregionali che, come lui, non possono rientrare nella loro terra perché la crisi sanitaria e le norme restrittive a essa conseguenti non lo consentono. Da settimane l'autore di "Anime Nere" batte su questo tasto. Qualche voce istituzionale ha chiesto un "corridoio umanitario" che consenta a lavoratori e studenti o a chiunque si trovasse fuori dai confini regionali al momento dell'emanazione dei divieti da parte del Governo, della Regione e di molti sindaci di fare rientro. "No, io non sarei sceso comunque - risponde all'AGI - perché ho una situazione tranquilla, una casa comoda e mia moglie è infermiera in ...

LegaSalvini : In regione CALABRIA non solo SOLDI a fondo perduto per COMMERCIANTI e ARTIGIANI, ma anche la volontà di riaprire (o… - RealLucyLawless : @_diana87 Ma perché? Non sono così grande. Ed ho lasciato dei pezzi del mio cuor a Reggio Calabria, a Positano, a N… - News24Italy : #'La Calabria non vuole i suoi emigrati' - calabrianewsit : Falcomatà attacca il Tg3 (VIDEO): 'A Reggio Calabria una gambizzazione non farebbe notizia?' -… - Noovyis : (La cultura non si ferma in Calabria: iniziative online in tutti i musei) Playhitmusic - -