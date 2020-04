IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni di giovedì 23 aprile 2020 (Di mercoledì 22 aprile 2020) anticipazioni puntata n. 133 de Il PARADISO DELLE SIGNORE 4 di giovedì 23 aprile 2020:Leggi anche: Una vita, anticipazioni 23 e 24 aprile: GENOVEVA ha un passato burrascoso ma…Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano) rientra a Milano dopo l’operazione di Federico (Alessandro Fella)… Roberta (Federica De Benedittis), una volta appreso del ritorno di Luciano, non vede l’ora di parlare con lui per capire come stanno le cose con Federico… Ludovica Brancia (Giulia Arena) torna a vivere a Villa Guarnieri… Marta (Gloria Radulescu) si trasferisce nuovamente da Vittorio (Alessandro Tersigni)… Il PARADISO DELLE SIGNORE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Potete leggere l'articolo IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni di giovedì 23 aprile 2020 su Tv Soap. Leggi su tvsoap Il Paradiso delle signore 4 - anticipazioni 23 aprile 2020 : tra Gabriella e Salvatore è finita del tutto?

