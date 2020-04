Figliomeni-Rollero | fase 2 | trasporti problematici

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Roma – “Nei giorni scorsi avevamo gia’ lanciato l’allarme di non farci trovare impreparati nella2, ormai alle porte, nella gestione del trasporto pubblico. La nostra preoccupazione e’ infatti che al momento non sia stato ancora istituito un tavolo di confronto tra l’Amministrazione capitolina e l’Atac, per creare condizioni ottimali che tengano conto da una parte della salute dei conducenti e dei passeggeri, dall’altra che permettano a quest’ultimi di potersi recare nei posti di lavoro senza ritardi.” “Abbiamo ben in mente le immagini di assalto alla diligenza dove le persone si ammassavano per poter prendere i mezzi di trasporto, sempre raffazzonati e con corse saltate. Certo riconosciamo che non e’ facile organizzare il trasporto di bus e metro in una Capitale congestionata come Roma, ma e’ anche vero ...