Feltri dice che “i meridionali sono inferiori” per coprire gli errori lombardi (Di mercoledì 22 aprile 2020) Parola di Vittorio Feltri: “Io credo che i meridionali in molti casi siano inferiori. Si arrabbieranno a sentire queste parole? E chissenefrega! Si arrabbino”. La prima cosa da dire: dopo aver sparato queste castronerie lo stesso direttore di Libero è stato investito da valanghe di ingiurie, costretto a una parziale e maldestra ritrattazione. La prima cosa che viene in mente, ascoltando queste parole di Vittorio Feltri, è la pena. La seconda è che non serve ripagarlo di uguale moneta. Non servono odio, epiteti, invettive. Le parole del direttore di Libero a Fuoridalcoro hanno lasciato stupefatto anche Mario Giordano. E nulla hanno a che vedere con il pensiero dei lombardi, che essendo un non-popolo, figlio di enormi contaminazioni, sono anche il secondo popolo terrone d’Italia, ancorato a solidissime radici meridionali, come fu evidente il giorno ... Leggi su tpi L’ordine dei giornalisti (prima della frase sui meridionali inferiori) dice che Feltri è un seminatore d’odio

