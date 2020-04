Crollati del 70 per cento gli accessi ai pronti soccorsi nel Lazio nell’era del coronavirus (Di mercoledì 22 aprile 2020) Secondo uno studio realizzato dal Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio, nei primi tre mesi del 2020 c'è stata una netta riduzione degli accessi totali nei pronti soccorsi del territorio rispetto allo stesso periodo del 2019. A marzo la diminuzione degli accessi arriva anche al 70 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Leggi su fanpage Coronavirus - a Napoli trasporti crollati del 90% a marzo : da Moovit la mappa della crisi

Coronavirus - il Sud Italia è un MODELLO nella lotta all’epidemia : numeri CROLLATI in tutte le Regioni - “grazie a tutti - ce la stiamo facendo” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Secondo uno studio realizzato dal Dipartimento di Epidemiologia della Regione, nei primi tre mesi del 2020 c'è stata una netta riduzione deglitotali neidel territorio rispetto allo stesso periodo del 2019. A marzo la diminuzione degliarriva anche al 70 perrispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

appuntidicarta : ##cosaabbiamofattooggi: la ratatouille e la torta vaniglia&latte caldo. Un dettato in famiglia + nonni in videochat… - AndreaMatta23 : RT @scuolapolitiche: «Sono crollati i reati come i furti, gli scippi e le rapine ma c’è un aumento del #cybercrime nelle truffe e in attivi… - Paolorm2012Roma : RT @scuolapolitiche: «Sono crollati i reati come i furti, gli scippi e le rapine ma c’è un aumento del #cybercrime nelle truffe e in attivi… - scuolapolitiche : «Sono crollati i reati come i furti, gli scippi e le rapine ma c’è un aumento del #cybercrime nelle truffe e in att… - cenere2 : @teocorbe @25O319 Gli ordinativi sarebbero crollati lo stesso a prescindere dal prezzo del greggio. No? -