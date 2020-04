Covid-19 | noi | curati a casa con la clorochina

Leggi su panorama

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Un gruppo di medici di base dell'hinterland milanese ha deciso che non poteva rimanere a guardare i pazienti «cuocere» acon la febbre. Ed è passato all'azione, elaborando un protocollo d'intervento basato sulla idrossidopo essersi confrontati con colleghi ospedalieri, studiato le terapie prescritte in Cina e consultato studi scientifici. Risultato: nessun paziente è finito in terapia intensiva.Antonio Gobbi: il dottor coraggio che, alla vigilia della pensione, si è ammalato per curare i suoi pazienti.Paolo Bertieri: a 89 anni ha superato il coronavirus senza bisogno dell'ospedale.Claudio Capoani: ha perso sei chili in due settimane poi, grazie ai Medici in prima linea, in due giorni si è sfebbrato. Sara Rachele Nicolosi: non ha mai visto la sua dottoressa, ma è stata assistita con dedizione.Nella Lombardia devastata dalla ...