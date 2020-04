Coronavirus | Sonia Bruganelli pubblica un selfie | follower contro un dettaglio

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Una fotota dascatena il Web per unche non è passato inosservato agli occhi deidella moglie di Paolo Bonolis. Le critiche alla posa diRecentemente Paolo Bonolis ha raccontato qualche retroscena del matrimonio con, ma questa volta la sola protagonista è la produttrice televisiva che, dopo aver postato una foto, è stata accusata di non aver tenuto conto di alcune misure da adottare in questo momento di emergenza sanitaria. La diatriba è stata avanzata da alcuni utenti di Instagram, che hanno ripreso la condotta dell’imprenditrice nei commenti sotto il post.Il 21 aprile, in una uggiosa giornata di quarantenahato sul proprio profilo uncon la seguente didascalia: “Perché non andare a fare la spesa quando piove?!?!?“. Le ...