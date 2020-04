Coronavirus | la dottoressa del paziente 1 | “Mattia stava morendo”

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Mattia Maestri, conosciuto come il “1” di Codogno, ha vinto la sua battaglia contro il, e ha raccontato la sua storia, descrivendo i terribili momenti vissuti in cui si è sentito “a un passo dalla morte“. Dopo di lui, anche la sua anestesista Annalisa Malara,di Cremona, ha raccontato la sua esperienza, rivelando come ha individuato il primo caso di contagio da Covid-19 in Italia. LaMalara, la prima ad aver scoperto il Covid-19 in Italia LaAnnalisa Malara, 38 anni, è stata l’anestesista del1. Sono ormai passati 2 mesi dal giorno dell‘intuizione che ha salvato la vita a Mattia e, al Corriere della Sera, Annalisa ha raccontato come ha diagnosticato per prima ilin Italia. L’anestesista ha spiegato che il 38enne di Codogno si era recato in ospedale ...