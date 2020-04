Conte riceve il rapporto dalla task force, dal 4 maggio si riparte ma con la “massima cautela” (Di giovedì 23 aprile 2020) Allentamento del lockdown con la ripresa di parte delle attività produttive dal 4 maggio, ma con la "massima cautela" e tenendo sempre sotto controllo la curva epidemiologica dell'emergenza coronavirus. E' l'ipotesi per l'avvio della Fase 2 su cui è al lavoro il premier Giuseppe Conte, che ha ricevuto il report della task force presieduta da Vittorio Colao. Entro la settimana il governo presenterà il piano che, secondo quanto sia apprende, dal 4 maggio consentirà il ritorno al lavoro di circa 2,8 milioni di persone. A ripartire per prime saranno le attività a basso rischio, indicate nelle tabelle messe a punto dall'Inail. Sulla base di queste, tra i primi settori a poter ripartire ci sarebbero l'edilizia e le "attività immobiliari"; la "silvicoltura e l'utilizzo aree forestali"; l'estrazione di "minerali metalliferi e da cave e miniere"; ... Leggi su ilfogliettone Mattarella riceve Conte al Quirinale : “Dall’Ue serve una concreta solidarietà per la ripartenza”

Mattarella riceve Conte al Quirinale: "Dall'Ue serve una concreta solidarietà per la ripartenza"

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale il premier Giuseppe Conte in vista dell'appuntamento del Consiglio europeo. Nel corso dell'incontro si è fatto il punto ...

Foa: "Nessuna interlocuzione con direttori testata dopo diretta Conte"

"Non corrisponde al vero che io abbia ricevuto pressioni da Salvini" ha detto il presidente della Rai, Marcello Foa a proposito di alcune notizie uscite sui giornali all’indomani della diretta ...

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale il premier Giuseppe Conte in vista dell'appuntamento del Consiglio europeo. Nel corso dell'incontro si è fatto il punto ..."Non corrisponde al vero che io abbia ricevuto pressioni da Salvini" ha detto il presidente della Rai, Marcello Foa a proposito di alcune notizie uscite sui giornali all’indomani della diretta ...